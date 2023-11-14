Кабмин одобрил законопроект об увеличении штата НАБУ

Предлагается увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, в частности, начальствующего состава с 500 до 750 человек.

Кабмин на заседании 14 ноября одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» об усилении институциональной способности НАБУ.

Законопроект предлагает увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.

Учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать указанные положения предлагается путем предусмотрения в заключительных и переходных положениях проекта акта обеспечения КМУ поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия обнародовала Отчет о возможности начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Среди прочего, рекомендовано принять закон об увеличении штатной численности НАБУ.

Ранее мы писали, что одной из рекомендаций по открытию переговоров может быть расширение штата НАБУ. Об этом еще в марте 2023 года говорил директор НАБУ Семен Кривонос.

Автор: Наталья Мамченко

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