В Германии стремительно растет количество нападений на беженцев

На сентябрь 2023 года в Германии зафиксировано 1515 нападений на беженцев.

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В Германии в этом году значительно возросло количество нападений на беженцев, просителей убежища и общежития для мигрантов. За первые девять месяцев 2023 года зафиксировано 1515 нападений, что превышает число аналогичных инцидентов за весь предыдущий год (1371 нападение). Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской фракции Левой партии, пишет DW.

Большинство нападений были совершены правыми экстремистами. В частности, только в третьем квартале текущего года в общежитиях для беженцев произошло 30 нападений, из которых 23 были приписаны правым экстремистам, сообщила полиция.

Правоохранители считают, что 375 из 417 политически мотивированных нападений, зафиксированных в июле-сентябре, совершены представителями ультраправых. Еще 19 событий связаны с "иностранной идеологией", а два отнесены к категории преступлений левых экстремистов. Однако мотивы некоторых нападений остаются неопределенными. В 55 случаях было применено насилие.

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