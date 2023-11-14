Государство привлекает инвестиции путем страхования военных рисков

Украинские власти обсуждают запуск новых проектов в сфере страхования военных рисков.

Источник фото: kmu.gov.ua

Государство привлекает инвестиции путем предоставления страхового покрытия в случае военных рисков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Государство привлекает инвестиции путем предоставления страхового покрытия в случае военных рисков. С начала полномасштабной войны, MIGA уже предоставляла страховое покрытие на сумму более 166 миллионов долларов, а сейчас активно обсуждается запуск новых проектов.

Дополнительно, DFC (Corporation for International Development) недавно одобрила пять новых проектов объемом в 380 миллионов долларов. Также продолжаются переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по страхованию торговых операций.

Одним из стратегически важных направлений является свободная навигация в Черном море. После согласований между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм. Это позволит снизить стоимость страхования от военных рисков для экспортеров продукции из Украины. Этот шаг сделает черноморский коридор более доступным для широкого круга экспортеров.

Это станет дополнительным стимулом для инвесторов и поддержит экспортные возможности Украины, способствуя развитию и стабильности в регионе.

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