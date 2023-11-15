На приватних уроках розбещував дітей: суд виніс вирок вчителю з Вінниці

Вчитель малювання отримав 12 років тюрми.

Фото: Вінницька обласна прокуратура

Суд виніс вирок вчителю з Вінниці за розбещення малолітніх дітей. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Чоловіка засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися педагогічною діяльністю строком на 3 роки.



Також задоволено цивільні позови потерпілих про стягнення моральної шкоди на загальну суму 250 тис грн.



Повідомляється, що 56-річний чоловік під приводом приватних уроків з малювання вдома здійснював фізичне та інтелектуальне розбещення чотирьох дівчаток віком 7-14 років. Він мав вікові та фізичні переваги, а також користувався авторитетом вчителя.

Крім того, з однією з потерпілих він листувався у месенджері, пропонував зустрічі інтимного характеру та у подальшому вчинив стосовно неї розпусні дії.

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