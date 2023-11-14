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В Естонії запустять першу україномовну радіостанцію DRUZI

23:59, 14 листопада 2023
Радіостанція DRUZI запрацює 17 листопада і транслюватиму українську та естонську музику, а також новини.
В Естонії запустять першу україномовну радіостанцію DRUZI
Джерело фото: censor.net
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У п'ятницю, 17 листопада, в Естонії розпочинає свою роботу перша україномовна радіостанція під назвою "DRUZI". Ця нова платформа об'єднує дві культури, надаючи можливість аудиторії насолоджуватися як естонською, так і українською музикою, а також отримувати новини та інформацію, – повідомляє ERR.

У зв'язку з прибуттям понад 120 000 українських біженців до країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року, українська діаспора в Естонії зросла в чотири рази. Це змусило Асоціацію українських організацій Естонії розглянути можливість створення медійного каналу для українців, щоб вони могли зберігати свою культурну самобутність, мову та мати доступ до об'єктивної та незалежної інформації. Крім цього, метою каналу є сприяння інтеграції українців у естонське суспільство та спрощення діалогу між українською та естонською громадами.

«З цією метою було створено радіо «DRUZI». Ми впевнені, що радіо «DRUZI» збагатить життя українців в Естонії та сприятиме їх інтеграції в естонське суспільство, а також збереже їхній зв’язок із батьківщиною та українською громадою», – зазначив у прес-релізі голова Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар.

На новій станції будуть звучати українська та естонська музика, а також будуть інформувати слухачів про останні новини та події, пов'язані з українською громадою в Естонії. Також плануються програми про українську та естонську культуру, історію, традиції, гастрономію та освітні мовні програми для дорослих і дітей. Радіо DRUZI буде спілкуватися та представлятиме контент українською мовою, а також подаватиме інформацію англійською та естонською мовами для полегшення інтеграції українців у естонське суспільство.

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