Как оплатить парковку через Киев Цифровой: подробности

В Киеве оплатить парковку можно через мобильное приложение Киев Цифровой.

Источник фото: ktps.kyiv.ua

В Киеве стартовала система оплаты парковки через мобильное приложение "Киев Цифровой", которая предоставляет возможность жителям города и его гостям быстро и удобно рассчитываться за парковку на отведенных площадках. Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" подтверждает важность правильного оформления специально отведенных парковочных площадок с помощью соответствующих знаков. Об этом сообщили в КГГА.

Стоимость парковки в разных зонах Киева отличается:

1 зона, которая включает центральные улицы возле Крещатика, стоит 35 гривен в час;

2 зона, охватывает большой центр от Шулявки до Печерска, тариф - 25 гривен в час;

3 зона, охватывающая остальной город, стоит 5 гривен в час.

Для осуществления оплаты через мобильное приложение "Киев Цифровой", водителям необходимо выполнить несколько шагов:

Выбрать "Сервисы водителя", затем "Почасовая парковка";

Выбрать номер авто из списка или ввести его;

Выбрать адрес и номер парковочной площадки из списка или они автоматически определятся по геолокации;

Нажать "Начать парковку";

После того, как авто покинет парковочную площадку, нажать "Завершить парковку". После этого пользователь может осуществить "Оплату парковки".

Отмечается, что оплата производится за первый час, а затем - за каждые полчаса. Если сумма за почасовую парковку достигнет 100 гривен, средства списываются автоматически. В случае, если сумма меньше, оплата осуществляется 1 числа следующего месяца. Кроме этого, пользователь может добавить несколько номеров автомобилей в приложение и выбрать необходимый из них во время начала парковки.

Также есть возможность добавить кошелек Masterpass, что позволяет автоматически осуществлять оплату с привязанной карты. Оплата парковки может производиться картой, через Apple Pay или Google Pay.

Важно, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не эвакуируют автомобили, поэтому следует внимательно воспринимать оповещения о тревоге, которые также поступают в приложение "Киев Цифровой".

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