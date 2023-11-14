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  1. В Украине

Кабмин по инициативе АРМА изменил процедуру продажи арестованных активов и нормировал их реализацию за границей

17:59, 14 ноября 2023
Внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом.
Кабмин по инициативе АРМА изменил процедуру продажи арестованных активов и нормировал их реализацию за границей
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Кабинетом Министров по инициативе АРМА усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за рубежом. Соответствующие изменения были внесены в Постановления правительства №719 и №558.

Как информирует АРМА, по новым правилам все продажи арестованного имущества осуществляются исключительно на электронной платформе Prozorro и в соответствии с нормами европейского законодательства.

«Агентство приветствует всех инвесторов и потенциальных покупателей арестованных активов с появлением прозрачных, справедливых и конкурентных правил, – подчеркнула председатель АРМА Елена Дума. – Принятие исторических изменений по существу позволит вернуть доверие к конкурсам по реализации арестованных активов и, следовательно, ускорить темпы наполнения государственного бюджета в условиях войны».

Отмечается, что внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за рубежом. Инициированные АРМА нормы открывают возможность начать процедуры по продаже 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

В АРМА сообщили, что постановлением Лычаковского районного суда Львова яхта олигарха 11 апреля 2022 года передана в управление Агентства для ее реализации. В течение года АРМА искало механизмы решения вопроса управления находящимся за пределами страны имуществом.

Как отмечается, именно сейчас изобретена модель, которая позволит реализовать арестованное имущество за пределами Украины. Это особенно важно, поскольку такой механизм позволит получить средства от реализации дорогостоящего арестованного имущества без его перемещения в Украину, что невозможно во время войны.

В АРМА убеждены, что средства от зарубежной реализации яхты, стоимость которой ориентировочно оценивается в 200 млн. евро, станут ресурсом государственного бюджета для усиления обороноспособности Украины.

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