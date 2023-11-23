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  1. В Україні

Польські перевізники заблокували четвертий пункт пропуску на українському кордоні

13:49, 23 листопада 2023
Через протести польських перевізників обмежено роботу на пункті пропуску «Медика-Шегині».
Польські перевізники заблокували четвертий пункт пропуску на українському кордоні
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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На українсько-польському кордоні продовжуються обмеження щодо перетину вантажним транспортом через акцію польських перевізників. У четвер, організатори блокади додали ще один пункт пропуску – «Медика-Шегині», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

«За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10.30 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

«Медика-Шегині» вже четвертий заблокований ПП. З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» та «Ягодин – Дорогуськ».

Попередньо було повідомлено, що така діяльність може тривати в період з 23 по 26 листопада. Наразі на цьому напрямку очікується блокування близько 1400 вантажівок, які готові в'їхати до України з боку Польщі.

Організатори акції не мають наміру перешкоджати руху автобусам та легковому транспорту.

Прикордонники України вживають заходів для відстеження ситуації та уточнення взаємодії з польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажних автомобілів та видів вантажів, які можуть бути пропущені через кордон.

Нагадаємо, блокада польського кордону завдала Україні збитків на суму понад 400 млн євро, а вартість простою за добу становлять близько 350 євро.

Крім того, Польща не пропускає навіть гуманітарну допомогу.

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