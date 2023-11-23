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  1. В Україні

У Харкові перейменували залізничну станцію і 26 вулиць

16:17, 23 листопада 2023
Найбільша кількість перейменувань – в Основ’янському районі.
У Харкові перейменували залізничну станцію і 26 вулиць
Джерело фото: ЗМІ
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Харківська міська рада перейменувала залізничну станцію «Харків-Балашовський». Тепер вона носить назву «Харків-Слобідський».

Відповідне рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії 22 листопада, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Також в місті перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з країною-агресоркою. Найбільша кількість перейменувань – в Основ’янському районі.

Пр. Героїв Сталінграда змінить назву на пр. Байрона.

Вул. Абаканську перейменували на вул. Канівську (відповідно, пров. Абаканський стане пров. Канівським).

Вул. Мурманську – на вул. Затишну.

Вул. Хабаровську – на вул. Глухівську.

Вул. Мінська тепер носитиме ім’я Дмитра Антоненка.

Вул. Чкалова – Вадима Манька.

Частина вул. Томської – Володимира Сосюри.

А пров. Росинського стане пров. Пилипа Орлика. 

За рішенням міськради вул. Адигейська відтепер називається вул. Євгена Храпка, в’їзд Росинського – в’їздом Івана Виговського, в’їзд Саранський – в’їздом Задунайським, частина вул. Томської – вул. Прилуцькою (так же і провулок), вул. Забайкальська – вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика.

Колишню вул. Моршанську перейменували на вул. Моршинську, вул. Новосибірську – на вул. Хортицьку, вул. Борисоглібську – на вул. Чигиринську, вул. Олександра Невського – на вул. Заїківську, вул. Перовської – на вул. Липовий Гай. 

Колишня вул. Інтернаціональна називатиметься вул. Білоцерківською (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно), в’їзд Марата – в’їздом Полуничним, а пров. Моршанський – пров. Гадяцьким.

Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

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