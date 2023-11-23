В Харькове переименовали железнодорожную станцию и 26 улиц

Наибольшее количество переименований – в Основянском районе.

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Харьковский городской совет переименовал железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский». Теперь она носит название «Харьков-Слободской».

Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной сессии 22 ноября, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Также в городе переименовали 26 улиц, названия которых были связаны со страной-агрессорой. Наибольшее количество переименований – в Основянском районе.

Пр. Героев Сталинграда сменит название на пр. Байрона.

Ул. Абаканскую переименовали в ул. Каневскую (соответственно, пер. Абаканский станет пер. Каневским).

Ул. Мурманскую – на ул. Затышну.

Ул. Хабаровскую – на ул. Глуховскую.

Ул. Минска теперь будет носить имя Дмитрия Антоненко.

Ул. Чкалова – Вадима Манька.

Часть ул. Томской – Владимира Сосюры.

А пер. Росинского станет пер. Филиппа Орлика.

По решению горсовета ул. Адыгейская теперь убедт называться ул. Евгения Храпко, въезд Росинского – въездом Ивана Выговского, въезд Саранский – въездом Задунайским, часть ул. Томской – ул. Прилуцкой (так же и переулок), ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика.

Бывшую ул. Моршанскую переименовали в ул. Моршинскую, ул. Новосибирскую – на ул. Хортицкую, ул. Борисоглебскую – на ул. Чигиринскую, ул. Александра Невского – на ул. Заиковскую, ул. Перовскую – на ул. Липовую Рощу.

Бывшая ул. Интернациональная будет называться ул. Белоцерковской (въезд и переулок сменятся на Сотенный и Полковницкий соответственно), въезд Марата – въездом Полуничным, а пер. Моршанский – пер. Гадячским.

Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.

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