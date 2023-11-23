Заковали в наручники и отобрали более 2,2 млн гривен: в Киеве напали на мужчину

Правоохранители задержали организатора преступления и двух исполнителей.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали напавших на мужчину преступников, заковали в наручники и отобрали более 2,2 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Трем участникам преступной группы сообщено о подозрении.

Следствием установлено, что в состав преступной группы входили женщина-организатор и два исполнителя. Фигуранты, имея при себе заранее подготовленные орудия совершения преступления, устроили возле дома потерпевшего засаду. Когда мужчина выходил из подъезда, злоумышленники совершили на него нападение.

Применяя к пострадавшему слезоточивый газ, один из нападавших подавил его за шею и затащил в подъезд. Другой в это время пристегнул руку мужа наручниками к перилам лестницы, чтобы последний не мог сопротивляться и убежать.

После этого злоумышленники завладели сумкой потерпевшего, в которой находились почти 2 млн грн и более 9 300 долларов, и скрылись с места преступления.

По результатам комплекса мероприятий правоохранители установили и задержали организатора преступления и двух исполнителей.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленников изъяли часть похищенных денежных средств на сумму 5 тысяч долларов.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер. Устанавливаются все происшествия совершения преступления.

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