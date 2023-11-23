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  1. В Украине

Ответственность за нарушение сроков выплаты денежного довольствия: что надо знать

16:18, 23 ноября 2023
В случае неисполнения без уважительных причин в установленный исполнителем срок решения, обязывающего должника выполнить определенные действия, исполнитель применяет к должнику штрафные санкции.
Ответственность за нарушение сроков выплаты денежного довольствия: что надо знать
Фото: pon.org.ua
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Министерство юстиции Украины напомнило, что ждет должника, который не выполняет решение суда по выплате денежного довольствия. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Статьями 63, 75 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в частности, предусмотрено, что в случае неисполнения без уважительных причин в установленный исполнителем срок решения, обязывающего должника выполнить определенные действия, исполнитель применяет к должнику штрафные санкции. В случае неисполнения должником решения исполнитель посылает в орган досудебного расследования уведомление о совершении должником уголовного правонарушения и выносит постановление об окончании исполнительного производства.

Кроме того, Закон Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» устанавливает гарантии государства по исполнению судебных решений и исполнительных документов, определенных Законом Украины «Об исполнительном производстве», и особенности их исполнения. Так, в случае, если решение суда не исполнено в течение двух месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, кроме случаев, когда взыскатель препятствует производству исполнительных действий, государственный исполнитель обязан обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения.

В то же время Минюст информирует, что в период действия военного положения в Украине останавливается совершение исполнительных действий в исполнительных производствах, в частности по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы, денежном обеспечении военнослужащих, его перерасчете по обеспечению военнослужащих жильем) , должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, определенные в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования, учреждения и организации, входящие в состава Вооруженных сил Украины.

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