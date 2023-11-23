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  1. В Україні

Відповідальність за порушення строків виплати грошового забезпечення: що треба знати

16:18, 23 листопада 2023
У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, виконавець застосовує до боржника штрафні санкції.
Відповідальність за порушення строків виплати грошового забезпечення: що треба знати
Фото: pon.org.ua
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Міністерство юстиції України нагадало, що чекає на боржника, який не виконує рішення суду щодо виплати грошового забезпечення. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Статтями 63, 75 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, передбачено, що у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, виконавець застосовує до боржника штрафні санкції. У разі невиконання боржником рішення виконавець надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

Крім того, Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження», та особливості їх виконання. Так, у разі, якщо рішення суду не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Водночас Мін’юст інформує, що у період дії воєнного стану в Україні  зупиняється вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях, зокрема з виконання рішень (крім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців, його перерахунку, щодо забезпечення військовослужбовців житлом), боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України.

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