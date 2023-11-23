Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наступний конкурс на керівника САП проведе комісія з переважною роллю представників «міжнародників»

Нового керівника САП буде відбирати конкурсна комісія голосами членів від міжнародних партнерів, - Рада схвалила законопроект.

Парламент готується запровадити підстави для звернення стягнення на житло, що придбане за житловим сертифікатом

Комітет рекомендує схвалити законопроект з метою створення правових підстав для звернення стягнення на житло, що придбане з використанням житлового сертифіката.

САП буде мати окрему канцелярію від Офісу Генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі приймає листи на Різницьку, 13/15.

Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані необхідної оборони, - Верховний Суд

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані оборони, а вказує на перевищення меж необхідної оборони, - Верховний Суд перекваліфікував дії жінки з ч. 1 ст. 115 КК на ст. 118 КК.

  1. В Україні

Дефіцит в енергосистемі України: три країни ЄС надавали аварійну допомогу

15:59, 23 листопада 2023
Енергетики попереджають про зростання дефіциту в енергосистемі України.
Дефіцит в енергосистемі України: три країни ЄС надавали аварійну допомогу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, призводячи до дефіциту в енергосистемі. Згідно з повідомленням «Укренерго» на ранок 23 листопада, попереднього дня енергосистема зазнала напруженої ситуації, що спонукало операторів систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надати аварійну допомогу енергосистемі України.

Представники компанії зазначають, що ситуація залишається складною: на кількох блоках теплових електростанцій триває ремонт, а дефіцит електроенергії залишається актуальним. Диспетчери «Укренерго» зараз шукають можливості покриття цього дефіциту, проте не передбачають відключення споживачів.

«Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків», — інформують енергетики.

«Укренерго» пояснює, що зростання споживання електроенергії стало причиною надмірного навантаження електростанцій через похолодання, що призвело до виходу з ладу та аварійного ремонту кількох блоків. Недостатнього обсягу імпортної електроенергії було недостатньо для компенсації обсягу електроенергії, що не було згенеровано внаслідок зупинених блоків.

Для зниження навантаження на блоки теплових електростанцій у разі недостатнього обсягу імпорту, «Укренерго» активувало аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини та Польщі, загальний обсяг якої становить 1800 МВт*год.

Компанія закликає громадян України заощадливо використовувати електроенергію протягом доби, не вмикаючи одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях та переносити прання на нічні години.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду