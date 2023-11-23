Дефіцит в енергосистемі України: три країни ЄС надавали аварійну допомогу

Енергетики попереджають про зростання дефіциту в енергосистемі України.

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, призводячи до дефіциту в енергосистемі. Згідно з повідомленням «Укренерго» на ранок 23 листопада, попереднього дня енергосистема зазнала напруженої ситуації, що спонукало операторів систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надати аварійну допомогу енергосистемі України.

Представники компанії зазначають, що ситуація залишається складною: на кількох блоках теплових електростанцій триває ремонт, а дефіцит електроенергії залишається актуальним. Диспетчери «Укренерго» зараз шукають можливості покриття цього дефіциту, проте не передбачають відключення споживачів.

«Споживання електроенергії продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше 2 додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт кількох блоків», — інформують енергетики.

«Укренерго» пояснює, що зростання споживання електроенергії стало причиною надмірного навантаження електростанцій через похолодання, що призвело до виходу з ладу та аварійного ремонту кількох блоків. Недостатнього обсягу імпортної електроенергії було недостатньо для компенсації обсягу електроенергії, що не було згенеровано внаслідок зупинених блоків.

Для зниження навантаження на блоки теплових електростанцій у разі недостатнього обсягу імпорту, «Укренерго» активувало аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини та Польщі, загальний обсяг якої становить 1800 МВт*год.

Компанія закликає громадян України заощадливо використовувати електроенергію протягом доби, не вмикаючи одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях та переносити прання на нічні години.

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