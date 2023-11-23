Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

Верховна Рада 22 листопада ухвалила в першому читанні законопроект 9432 Володимира Зеленського про застосування англійської мови в Україні.

Зокрема, законопроект окреслює коло осіб, які зобов'язані володіти англійською мовою.

Так, вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посад:

1) державної служби категорії А;

2) державної служби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;

3) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

4) військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік посад яких встановлюється КМУ;

5) поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік посад яких встановлюється КМУ;

6) прокурорів;

7) у податкових та митних органах, перелік посад яких встановлюється КМУ;

8) керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік посад яких встановлюється КМУ.

Однак така обов’язковість буде введена лише через певний період після скасування чи припинення воєнного стану (для частини посадовців – через 2 роки, для інших – через 4 роки).

Окремо наголошено, що у разі оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих ї місцевостях вимоги щодо володіння англійською мовою, передбачені для зайняття вказаних вище посад військовослужбовців і поліцейських, не застосовуються до завершення мобілізації (крім цільової) або припинення чи скасування воєнного стану.

Вимоги щодо володіння англійською мовою можуть встановлюватися до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування (крім виборних посад), основні посадові обов'язки яких передбачають виконання функцій з міжнародного співробітництва.

Вимоги щодо відповідного рівня володіння англійською мовою кандидатами на держслужбу, порядок проведення іспиту на визначення рівня володіння англійською мовою, а також перелік документів, що засвідчують рівень володіння англійською мовою, у тому числі сертифікатів міжнародного зразка, встановлюються Урядом.

Вимоги до рівня володіння англійською мовою розробляються з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CERF). Вимоги до рівня володіння англійською мовою військовослужбовцями офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, розробляються також з урахуванням мовленнєвих рівнів стандарту Організації Північноатлантичного договору STANAG 6001.

Іспити на визначення рівня володіння англійською мовою кандидатами на держслужбу, організовує Міністерство освіти. Особа може повторно складати іспит на визначення рівня володіння англійською мовою необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Кандидати на держслужбу подають документ, що засвідчує відповідний рівень володіння англійською мовою, до призначення на посаду.

Особам, які обіймають посади державної служби категорії А і державної служби категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном, за володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 встановлюється надбавка у розмірі 10% посадового окладу в порядку, визначеному Кабміном.

У законі про Національну поліцію визначається, що на службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України, які володіють англійською мовою для встановлених Кабінетом Міністрів України посад.

Крім того, англійську мову у спілкуванні з іноземцями будуть застосовувати прикордонники.

Що із судочинством

Державна прикордонна служба висловила до законопроекту зауваження.

Зокрема, вона вказала, що статус української мови як державної, ведення судочинства і діловодства в адміністративних судах, здійснення кримінального провадження і складання процесуальних документів державною мовою закріплено у законах «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про судоустрій і статус суддів» тощо.

З метою недопущення порушення прав особи під час розгляду справ у адміністративному чи кримінальному провадженні, у відносинах з вирішення адміністративних справ відповідно до Закону «Про адміністративну процедуру», належного розуміння сторонами того, що відбувається під час розгляду справи, у ДПСУ пропонують доповнити закон нормою, що його дія «не поширюється на правовідносини у сфері здійснення судочинства, кримінального процесуального провадження, у справах про адміністративні правопорушення та відносини щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, крім визначених законом випадків».

Зазначимо, що у редакції до першого читання передбачено, що дія цього Закону не буде поширюватися на відносини щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, крім визначених законом випадків.

Автор: Наталя Мамченко

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