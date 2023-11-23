Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

Верховная Рада 22 ноября приняла в первом чтении законопроект 9432 Владимира Зеленского о применении английского языка в Украине.

В частности, законопроект очерчивает круг лиц, обязанных владеть английским языком.

Так, требования по обязательному владению английским языком устанавливаются к лицам, претендующим на занятие должностей:

1) государственной службы категории А;

2) государственной службы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабинетом Министров;

3) глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

4) военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень должностей которых устанавливается КМУ;

5) полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень должностей которых устанавливается КМУ;

6) прокуроров;

7) в налоговых и таможенных органах, перечень должностей которых устанавливается КМУ;

8) руководителей хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень должностей которых устанавливается КМУ.

Однако такая обязательность будет введена только через определенный период после отмены или прекращения военного положения (для части должностных лиц – через 2 года, для других – через 4 года).

Отдельно подчеркивается, что в случае объявления мобилизации (кроме целевой) или введения военного положения в Украине или в отдельных местностях требования по владению английским языком, предусмотренные для занятия указанных выше должностей военнослужащих и полицейских, не применяются до завершения мобилизации (кроме целевой) или прекращения или отмена военного положения.

Требования к владению английским языком могут устанавливаться к кандидатам на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), основные должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций международного сотрудничества.

Требования соответствующего уровня владения английским языком кандидатами на госслужбу, порядок проведения экзамена на определение уровня владения английским языком, а также перечень документов, удостоверяющих уровень владения английским языком, в том числе сертификатов международного образца, устанавливаются Правительством.

Требования к уровню владения английским языком разрабатываются с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CERF). Требования к уровню владения английским военнослужащими офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, разрабатываются также с учетом речевых уровней стандарта Организации Североатлантического договора STANAG 6001.

Экзамены на определение уровня владения английским языком кандидатами на госслужбу организует Министерство образования. Лицо может повторно сдавать экзамен на определение уровня владения английским языком неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Кандидаты на госслужбу представляют документ, удостоверяющий соответствующий уровень владения английским языком, до назначения на должность.

Лицам, занимающим должности государственной службы категории А и государственной службы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабмином, за владение английским языком на уровне не ниже B2 устанавливается надбавка в размере 10% должностного оклада в порядке, определенном Кабмином.

В законе о Национальной полиции определяется, что на службу в полиции могут быть приняты граждане Украины, владеющие английским языком для установленных Кабинетом Министров Украины должностей.

Кроме того, английский в общении с иностранцами будут применять пограничники.

Что с судопроизводством

Государственная пограничная служба высказала законопроекту замечания.

В частности, она указала, что статус украинского языка как государственного, ведение судопроизводства и делопроизводства в административных судах, осуществление уголовного производства и составление процессуальных документов на государственном языке закреплен в законах «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «О судоустройстве и статусе судей» и т. п.

В целях недопущения нарушения прав лица при рассмотрении дел в административном или уголовном производстве, в отношениях по решению административных дел в соответствии с Законом «Об административной процедуре», надлежащего понимания сторонами происходящего при рассмотрении дела в ГПСУ предлагают дополнить закон нормой, что его действие «не распространяется на правоотношения в сфере осуществления судопроизводства, уголовного процессуального производства, по делам об административных правонарушениях и отношениях по рассмотрению и решению административных дел, кроме определенных законом случаев».

Отметим, что в редакции к первому чтению предусмотрено, что действие настоящего Закона не будет распространяться на отношения по рассмотрению и решению административных дел, кроме определенных законом случаев.

Автор: Наталя Мамченко

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