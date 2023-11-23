Усиление противодействия домашнему насилию: Рада сделала первый шаг

Законопроект, принятый в первом чтении, усиливает эффективность в административных делах о домашнем насилии.

Фото: pishchanska.otg.dp.gov.ua

Верховная Рада поддержал в первом чтении законопроект №8329, предусматривающий ряд изменений в законодательство для усиления противодействия домашнему насилию, передает официальный сайт «Слуги народа».

Как сообщил народный депутат Александр Горенюк, главная цель законопроекта – усилить эффективность по административным делам о домашнем насилии.

В частности, речь идет о том, что насилие по признаку пола отделяется в новую самостоятельную норму КУоАП. Также законопроект вносит ряд изменений, которые помогут противодействовать домашнему насилию.

По словам Горенюка, срок задержания обидчиков увеличивается с 3 до 24 часов.

Кроме того, вводится административная ответственность должностных лиц в случае несообщения о совершении домашнего насилия в отношении ребенка и ответственности за сексуальное домогательство.

«Еще одно новшество – полицейские наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с несообщением лицом, в отношении которого вынесено срочное запретительное предписание, согласно которому он должен покинуть место совместного проживания с пострадавшим лицом, что позволит разгрузить суды», – сообщил нардеп.

Он добавил, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку стати, неисполнением срочного запретительного предписания суды обязут в обязательном порядке решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков.

Напомним, ранее мы подробно писали об этом законопроекте.

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