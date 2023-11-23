Укрпочта сможет выпускать цифровые NFT-марки: Рада приняла закон

Укрпочта планирует выпустить первую NFT-марку благотворительной, чтобы собрать средства на вооружение для ВСУ.

Источник фото: Укрпочта

Верховная Рада Украины приняла закон об урегулировании выпуска цифровой почтовой марки. За законопроект №8280 во втором чтении и в целом проголосовали 251 депутат, воздержались - 14.

Закон устанавливает новое понятие "цифровая почтовая марка", представляющая собой виртуальный актив, который будет выдаваться оператором почтовой связи и свидетельствует об имущественных правах на цифровое изображение почтовой марки или производного произведения.

По новому закону, цифровая почтовая марка будет считаться произведением изобразительного искусства и не будет средством оплаты услуг почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции, которые предоставляет назначенный оператор почтовой связи.

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский отметил: "в Украине скоро появится марка в NFT-формате. Наша цель - максимально диджитализировать рабочие процессы в "Укрпочте", введя мощные нововведения. Безусловно, первая NFT-марка, которую мы выпустим, будет благотворительной".

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