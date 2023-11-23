Время новогоднего чуда: как украсить жилище гирляндами безопасно

Каких правил советуют соблюдать в ГСЧС.

Изображение: freepik.com

В Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве призывают граждан, которые украшают свой дом электрическими гирляндами помнить, что некачественные изделия или нарушения условий эксплуатации могут привести к коротким замыканиям и пожарам.

Каких правил советуют соблюдать в ГСЧС:

Проверять гирлянды при покупке: брак в изготовлении и материалах таких гирлянд могут привести к короткому замыканию. Использовать только сертифицированные изделия официального представителя. Периодически проверять состояние украшений, избегать перегрузки розеток и всегда следить за тем, чтобы гирлянды не были в контакте с легковоспламеняющимися материалами.

Также мы рассказывали, что в Киеве откроется выставка елочных украшений разных эпох.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.