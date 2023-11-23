Час новорічного чуда: як прикрасити оселю гірляндами безпечно

У Головному управлінні ДСНС України у місті Києві закликають громадян, які прикрашають свою оселю електричними гірляндами пам'ятати, що неякісні вироби або порушення умов експлуатації можуть призвести до коротких замкнень та пожеж.
Яких правил радять дотримуватися у ДСНС:
- Перевіряти гірлянди при покупці: брак у виготовленні та матеріалах таких гірлянд можуть спричинити коротке замкнення.
- Використовувати тільки сертифіковані вироби від офіційного представника.
- Періодично перевіряти стан прикрас, уникати перевантаження розеток та завжди слідкувати за тим, щоб гірлянди не були у контакті з легкозаймистими матеріалами.
Також ми розповідали, що у Києві відкриється виставка ялинкових прикрас різних епох.
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