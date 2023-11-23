Час новорічного чуда: як прикрасити оселю гірляндами безпечно

Яких правил радять дотримуватися у ДСНС.

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У Головному управлінні ДСНС України у місті Києві закликають громадян, які прикрашають свою оселю електричними гірляндами пам'ятати, що неякісні вироби або порушення умов експлуатації можуть призвести до коротких замкнень та пожеж.

Яких правил радять дотримуватися у ДСНС:

Перевіряти гірлянди при покупці: брак у виготовленні та матеріалах таких гірлянд можуть спричинити коротке замкнення. Використовувати тільки сертифіковані вироби від офіційного представника. Періодично перевіряти стан прикрас, уникати перевантаження розеток та завжди слідкувати за тим, щоб гірлянди не були у контакті з легкозаймистими матеріалами.

Також ми розповідали, що у Києві відкриється виставка ялинкових прикрас різних епох.

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