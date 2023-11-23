В Одесі затримали чоловіка, який намагався продати гранату за 4 тисячі гривень

Йому загрожує до семи років ув’язнення.

В Одесі місцевий житель здійснив продаж гранати за 4 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

Так, правоохоронці затримали місцевого чоловіка під час збуту ручної осколкової гранати.

Також в ході обшуку за місцем проживання співробітники поліції вилучили 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. Про походження таких предметів зловмисник говорити відмовився.

Деталі встановлюватимуться у ході слідства.

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

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