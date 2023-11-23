В Одессе задержан мужчина, который пытался продать гранату за 4 тысячи гривен

Ему грозит до семи лет заключения.

В Одессе местный житель продал продажу гранаты за 4 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Так, правоохранители задержали местного мужчину во время сбыта ручной осколочной гранаты.

Также в ходе обыска по месту жительства сотрудники полиции изъяли 9 патронов разного калибра к огнестрельному оружию. О происхождении таких предметов злоумышленник говорить отказался.

Детали будут устанавливаться в ходе следствия.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении и сбыте взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

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