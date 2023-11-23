В Одессе задержан мужчина, который пытался продать гранату за 4 тысячи гривен

В Одессе местный житель продал продажу гранаты за 4 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Так, правоохранители задержали местного мужчину во время сбыта ручной осколочной гранаты.
Также в ходе обыска по месту жительства сотрудники полиции изъяли 9 патронов разного калибра к огнестрельному оружию. О происхождении таких предметов злоумышленник говорить отказался.
Детали будут устанавливаться в ходе следствия.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении и сбыте взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.
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