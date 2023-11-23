Попытка незаконного пересечения границы: на Закарпатье умер мужчина после трех дней блуждания по горам

На Закарпатье умер мужчина, который хотел незаконно пересечь границу, однако его нашли без сознания и с охлаждением, уже в больнице мужчина умер.

Источник фото: ГПСУ

На Закарпатье в больнице умер 46-летний мужчина, который в течение трех дней бродил горными лесами на Раховщине, пытаясь незаконно пересечь границу Украины. Житель Днепропетровщины был найден в бессознательном состоянии во время патрулирования границы сотрудниками Госпогранслужбы на отделении "Богдан" Мукачевского пограничного отряда, - сообщили ГПСУ.

Обнаруженному мужчине, который не имел соответствующего снаряжения, одежды и запасов пищи и воды, диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность. Несмотря на быструю госпиталихацию, его жизнь спасти не удалось.

В Госпогранслужбе отмечают, что этот случай только усиливает статистику погибших при попытках незаконного пересечения границы. В общем, с начала полномасштабного конфликта, который продолжается на территории Украины, погибли 24 человека. 19 из них утонули в реке Тиса, а еще 5 погибли при попытках пересечения горных участков границы.

Государственная пограничная служба призывает путешественников воздерживаться от подобных попыток пересечения границы, особенно в условиях сложной погоды с проливными дождями, резким падением температуры и густым туманом, которые сейчас наблюдаются на Закарпатье.

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