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  1. В Украине

Относятся ли к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные на основании временных таможенных деклараций: разъяснение

18:08, 23 ноября 2023
В налоговой указали важные аспекты в вопросе налогового кредита.
Относятся ли к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные на основании временных таможенных деклараций: разъяснение
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объяснило, относятся ли к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные на основании временных таможенных деклараций. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Зазначається, що пунктом 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) в редакції Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними і розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями (тимчасовими, додатковими, та іншими видами митних декларацій, за якими сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ.

Отже, якщо при ввезенні товарів на митну територію України платником податку сплачено суму податку до бюджету і така сплата підтверджується митними деклараціями, в тому числі тимчасовими, додатковими та іншими видами митних декларацій, платник податку має право на включення такої суми податку до складу податкового кредиту звітного періоду, в якому відбулося оформлення відповідної митної декларації.

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