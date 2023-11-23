Во Франции судили пилота, который обезглавил вингсьютиста крылом самолета

Французский суд признал виновным пилота, который нечаянно снес голову вингсьютисту крылом самолета.

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Уголовный суд Монтобана принял решение в отношении пилота парашютного клуба в Тарн и Гаронна, приговорив его к 12 месяцам условного заключения за трагический инцидент, произошедший четыре года назад. Во время полета он случайно забил голову мужчине, который только что прыгнул с самолета, чтобы испытать вингсьют, - сообщает Le Parisien.

Пилота признали виновным в непредумышленном убийстве, а также в управлении самолетом без действительной лицензии на авиационную навигацию. Кроме того, ему запрещено совершать полеты в течение одного года.

Инцидент произошел 27 июля 2018 года на высоте 4000 метров, когда инженер-аэронавигатор и любитель вингсьюта Николя Гали, получил удар от крыла самолета, из которого он только что выскочил за 10 секунд до этого. Вингсьют - это специальный крылатый костюм для полетов перед открытием парашюта. После трагедии пилот начал снижение к взлетной полосе аэродрома без предварительной консультации по траектории движения.

Во время слушания 19 сентября адвокат гражданской стороны выразила соболезнования в связи со "значительной небрежностью или безответственностью". Председатель суда отметил также отсутствие общения между потерпевшим и пилотом.

Ассоциацию школ прыжков с парашютом Midi-Pyrénées, где работал пилот, оштрафовали на 20 000 евро, но половина суммы была приостановлена. После трагедии были приняты усиленные меры безопасности и обязательные брифинги, подчеркнула президент школы Изабель Дешам.

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