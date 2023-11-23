Минобороны впервые закупит активные наушники для Вооруженных сил Украины

Впервые принято решение о приобретении активных наушников, также приобретут бронежилеты и шлемы.

Иллюстративное изображение: ballistika.com.ua

Министерство обороны сообщило, что планирует закупить средства индивидуальной защиты для военных. Речь идет об активных наушниках.

«Впервые принято решение о приобретении активных наушников. Также приобретут бронежилеты и шлемы», - говорится в сообщении.

Об объявлении тендеров на платформе электронных закупок Prozorro Минобороны планирует объявить дополнительно.

Все лоты – неотложные потребности ВСУ, пишут в Минобороны. В общем планируют купить:

– 15 000 активных наушников;

– 15 000 бронежилетов VI класса;

– 5 000 боевых шлемов баллистических с высокой обрезкой, не ниже класса защиты ІІІА;

Ранее в Министерстве обороны заявили, что закупки продуктов для военных пытаются сорвать. Ведомство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении.

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