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В Украине внедрят кейс-менеджмент в сфере соцуслуг: что изменится для граждан

11:29, 23 ноября 2023
В Украине каждое лицо или семья будет иметь карточку с социальной историей.
В Украине внедрят кейс-менеджмент в сфере соцуслуг: что изменится для граждан
Фото: Depositphotos
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Министерство социальной политики Украины сообщило, что сейчас ведется разработка новой подсистемы Единой информационной системы социальной сферы – электронного кейс-менеджмента или ведения случая. Об этом говорится на официальном сайте Минсоцполитики.

Целью электронного кейс-менеджмента является координация подхода к оказанию соцпомощи и поддержки человеку или семье, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах – от определения их потребностей до разработки плана действий и координации всех специалистов, которые должны быть вовлечены в решение той или иной проблемы.

«Другими словами, лицо обращается за помощью, а кейс-менеджер разрабатывает план действий, чтобы решить конкретный запрос и при необходимости подключает специалистов из других сфер, например медицинских специалистов.

Будут созданы электронные кабинеты получателей социальных услуг, поставщиков социальных услуг и кейс-менеджеров. Каждый человек или семья будет иметь карточку с социальной историей. Все усилия направляются на то, чтобы предотвратить сложные жизненные обстоятельства или помочь выйти из них», - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики добавили, что сейчас проходит бета-тестирование этой системы. Четыре пилотных проекта запущены в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Масштабировать кейс-менеджмент на всю страну планируют спустя несколько месяцев.

Ранее мы писали, что Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о Едином социальном реестре. Реестр призван объединить все действующие и потенциальные реестры социальной сферы - базу данных о внутренне перемещенных лиц, реестр лиц, пострадавших от военной агрессии РФ, реестры получателей льгот или жилищных субсидий и другие.

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