Крупнейший инвестор в строительной отрасли рф: НАПК внесло немецкую компанию Knauf в список спонсоров войны

Только за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет государства-террориста около 117 млн долларов.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли рф Knauf в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает НАПК.

«Только за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет государства-террориста рф около 117 млн долларов. Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в россии, отправляя своих сотрудников на войну против Украины», — отметили в Агентстве.

В общей сложности, с 1993 года Knauf вложила в экономику россии более 1,65 млрд евро. Компания представлена в россии десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в россии насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf – крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли рф.

В НАПК добавили, что Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в Специальной экономической зоне "Алабуга" (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.

«Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула российской федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге», — отметили в Агентстве.

Так, после полномасштабного вторжения рф в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора: «Мы остаемся в россии, пока политическая и коммерческая ситуация позволит нам это делать. Мы однозначно несем ответственность за более 4 тысяч сотрудников и их семей, а также за клиентов и поставщиков, со многими из которых у нас были отличные и давние отношения на протяжении многих лет».

«В октябре 2022 года немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды вооруженных сил рф. Говорилось, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну. Часть тех, кто получил повестку, даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

Также в феврале 2023 года Knauf приняла участие в выставочном мероприятии YugBuild (Краснодарский край, Россия) и представила инновационные стройматериалы российского производства. В конце ноября 2023 года компания даже организовала выставочное мероприятие KNAUF BUILD FEST 2023 под лозунгом «Наибольший фестиваль технологий и решений КНАУФ для строительства и отделки. Шесть зон роста для настоящих профессионалов».

Итак, специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемого в том числе за счет налогов Knauf», — рассказали в НАПК.

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