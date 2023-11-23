Блокада польской границы: на стоянке умер украинский водитель

На польской границе зафиксирован второй случай смерти украинского водителя.

Источник фото: Фокус

На стоянке рядом с пунктом пропуска "Корчова-Краковец" на украинско-польской границе, где продолжается забастовка польских перевозчиков и в очередях в стоят около 2700 грузовиков, произошел смертельный случай среди украинских водителей. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в интервью для "Суспільного. Сопротивление".

"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке", - рассказал Балин.

Он отметил, что это уже второй случай смерти среди водителей с начала блокады границы.

"Я понимаю, что скорее всего причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", - добавил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков.

По его словам, автомобиль умершего имел номера из Харькова, фамилию погибшего Балин не уточнил.

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