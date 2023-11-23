Блокада польського кордону: на стоянці помер український водій

На польському кордоні зафіксовано другий випадок смерті українського водія.

Джерело фото: Фокус

На стоянці поруч з пунктом пропуску «Корчова-Краківець» на українсько-польському кордоні, де триває страйк польських перевізників і в чергах в стоять близько 2700 вантажівок, стався смертельний випадок серед українських водіїв. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в інтерв'ю для «Суспільного. Спротив».

«Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці», – розповів Балін.

Він зауважив, що це вже другий випадок смерті серед водіїв з початку блокади кордону.

«Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики та правоохоронні органи, але факт є», – додав віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.

За його словами, автомобіль померлого мав номери з Харкова, прізвище загиблого Балін не уточнив.

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