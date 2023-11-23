В Україні впровадять кейс-менеджмент у сфері соцпослуг: що зміниться для громадян

В Україні кожна особа чи сім’я матиме картку з соціальною історією.

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Міністерство соціальної політики України повідомило, що наразі ведеться розробка нової підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери – електронного кейс-менеджменту, або ведення випадку. Про це йдеться на офіційному сайті Мінсоцполітики.

Метою електронного кейс-менеджменту є координація підходу до надання соцдопомоги та підтримки людині або сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах – від визначення їхніх потреб до розробки плану дій та координації всіх фахівців, які мають бути залучені до вирішення тієї чи іншої проблеми.

«Іншими словами, особа звертається по допомогу, а кейс-менеджер розробляє план дій, щоб вирішити конкретний запит і, за необхідності, підключає спеціалістів з інших сфер, наприклад медичних фахівців.

Буде створено електронні кабінети отримувачів соціальних послуг, надавачів соціальних послуг та кейс-менеджерів. Кожна особа чи сім’я матиме картку з соціальною історією. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб запобігти складним життєвим обставинам або допомогти вийти з них», - сказано у повідомленні.

У Мінсоцполітики додали, що наразі відбувається бета-тестування цієї системи. Чотири пілотні проекті запущені у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Масштабувати кейс-менеджмент на всю країну планують через декілька місяців.

Раніше ми писали, що Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект про Єдиний соціальний реєстр. Реєстр покликаний об'єднати всі нині діючі та потенційні реєстри соціальної сфери - базу даних про внутрішньо переміщених осіб, реєстр осіб, які постраждали від військової агресії рф, реєстри одержувачів пільг чи житлових субсидій та інші.

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