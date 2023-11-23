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  1. В Україні

Міноборони вперше закупить активні навушники для Збройних Сил України

14:07, 23 листопада 2023
Вперше ухвалено рішення про купівлю активних навушників, також придбають бронежилети та шоломи.
Міноборони вперше закупить активні навушники для Збройних Сил України
Ілюстративне зображення: ballistika.com.ua
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Міністерство оборони України повідомило, що планує закупити засоби індивідуального захисту для військових. Мова йде про активні навушники.

«Вперше ухвалено рішення про купівлю активних навушників. Також придбають бронежилети та шоломи», - сказано у повідомленні.

Про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони планує оголосити додатково.

Усі лоти – нагальні потреби ЗСУ, пишуть у Міноборони. Загалом планують придбати:

–  15 000 активних навушників;

–  15 000 бронежилетів VI класу;

–  5 000 бойових шоломів балістичних з високою обрізкою, не нижче класу захисту ІІІА;

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що закупівлі продуктів для військових намагаються зірвати. Відомство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

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