Міноборони вперше закупить активні навушники для Збройних Сил України

Міністерство оборони України повідомило, що планує закупити засоби індивідуального захисту для військових. Мова йде про активні навушники.
«Вперше ухвалено рішення про купівлю активних навушників. Також придбають бронежилети та шоломи», - сказано у повідомленні.
Про оголошення тендерів на платформі електронних закупівель Prozorro Міноборони планує оголосити додатково.
Усі лоти – нагальні потреби ЗСУ, пишуть у Міноборони. Загалом планують придбати:
– 15 000 активних навушників;
– 15 000 бронежилетів VI класу;
– 5 000 бойових шоломів балістичних з високою обрізкою, не нижче класу захисту ІІІА;
Раніше у Міністерстві оборони заявили, що закупівлі продуктів для військових намагаються зірвати. Відомство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення.
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