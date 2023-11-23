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  1. У світі

У Франції судили пілота, який обезголовив вінгсьютиста крилом літака

18:27, 23 листопада 2023
Французький суд визнав винним пілота, який ненавмисне зніс голову вінгсьютисту крилом літака.
У Франції судили пілота, який обезголовив вінгсьютиста крилом літака
Джерело фото: BBC
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Кримінальний суд Монтобана ухвалив рішення щодо пілота парашутного клубу в Тарн і Гаронна, засудивши його до 12 місяців умовного ув'язнення за трагічний інцидент, що стався чотири роки тому. Під час польоту він випадково забив голову чоловіку, який щойно стрибнув з літака, щоб випробувати вінгсьют, – повідомляє Le Parisien.

Пілота визнали винним у ненавмисному вбивстві, а також у керуванні літаком без дійсної ліцензії на авіаційну навігацію. Крім того, йому заборонено здійснювати польоти протягом одного року.

Інцидент трапився 27 липня 2018 року на висоті 4000 метрів, коли інженер-аеронавігатор та любитель вінгсьюта Ніколя Галі, отримав удар від крила літака, з якого він щойно вискочив за 10 секунд до цього. Вінгсьют - це спеціальний крилатий костюм для польотів перед відкриттям парашута. Після трагедії пілот почав зниження до злітної смуги аеродрому без попередньої консультації щодо траєкторії руху.

Під час слухання 19 вересня адвокат цивільної сторони висловила співчуття у зв'язку з»значною недбалістю чи невідповідальністю». Голова суду зазначив також відсутність спілкування між потерпілим та пілотом.

Асоціацію шкіл стрибків з парашутом Midi-Pyrénées, де працював пілот, оштрафували на 20 000 євро, але половину суми було призупинено. Після трагедії були прийняті посилені заходи безпеки та обов'язкові брифінги, підкреслила президент школи Ізабель Дешам.

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