Спроба незаконного перетину кордону: на Закарпатті помер чоловік після трьох днів блукання горами

На Закарпатті помер чоловік, який хотів незаконно перетнути кордон, проте його знайшли без свідомості та з охолодженням, вже в лікарні чоловік помер.

Джерело фото: ДПСУ

На Закарпатті у лікарні помер 46-річний чоловік, який протягом трьох днів блукав гірськими лісами на Рахівщині, намагаючись незаконно перетнути кордон України. Житель Дніпропетровщини був знайдений в непритомному стані під час патрулювання кордону співробітниками Держприкордонслужби на відділенні «Богдан» Мукачівського прикордонного загону, – повідомили ДПСУ.

Виявленому чоловікові, який не мав відповідного спорядження, одягу та запасів їжі і води, діагностували переохолодження 2-3 ступеня та ниркову недостатність. Незважаючи на швидку госпіталіхацію, його життя врятувати не вдалося.

В Держприкордонслужбі зазначають, що цей випадок тільки підсилює статистику загиблих під час спроб незаконного перетинання кордону. Загалом, від початку повномасштабного конфлікту, що триває на території України, загинуло 24 особи. 19 з них потонули у річці Тиса, а ще 5 загинули під час спроб перетинання гірських ділянок кордону.

Державна прикордонна служба закликає подорожніх утримуватися від подібних спроб перетинання кордону, особливо в умовах складної погоди з проливними дощами, різким падінням температури та густим туманом, що зараз спостерігаються на Закарпатті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.