У Києві відкриється виставка ялинкових прикрас різних епох

У Музеї історії міста Києва пройде виставка ялинкових прикрас, а також майстер-класи для дітей та дорослих.

Джерело фото: olevsk-gromada.gov.ua

Музей історії міста Києва готується до відкриття виставки старовинних ялинкових прикрас «Київська ялинка від XIX століття до сьогодення», яка розпочне свою роботу 23 листопада. У Музеї буде відтворено атмосферу різдвяних свят в різні епохи. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Цією виставкою ми прагнемо показати, який довгий шлях Україні довелось пройти, аби відзначати Різдво разом з усією Європою, з нашими друзями та союзниками. Завітавши на «Київську ялинку», ви зможете здійснити мандрівку в часі та побачити, як змінювались традиції святкування Різдва крізь роки. І хоч колись ялинки доводилось ховати в шафи, але свято завжди було з нами, а світло обов’язково перемагало темряву», – зазначає генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

Експозиція включатиме ялинкові прикраси, які представлятимуть різні епохи, починаючи з середини ХІХ століття й до 90-х років ХХ століття. Багато з них мають унікальну історію та є надзвичайно цікавими.

Крім цього, на виставці будуть представлені живописні та графічні роботи українських митців, які відобразять зимовий Київ. В рамках заходу будуть проводитися екскурсії з провідними науковими співробітниками музею та кураторами проєкту, а також майстер-класи для дітей та дорослих.

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