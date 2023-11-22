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Верховний Суд та Всесвітня організація інтелектуальної власності співпрацюватимуть в ІР-сфері

17:34, 22 листопада 2023
Сторони підписали Меморандуму щодо обміну досвідом у сфері судочинства та співпраці з розбудови потенціалу судової системи.
Верховний Суд та Всесвітня організація інтелектуальної власності співпрацюватимуть в ІР-сфері
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Верховний Суд та Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) у межах міжнародної співпраці підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо судочинства у сфері інтелектуальної власності для реалізації переваг системи інтелектуальної власності та згідно з відповідними міжнародними нормами й загальновизнаними принципами, передає офіційний сайт ВС.

Метою цього Меморандуму є розвиток співробітництва та спільних заходів між ВОІВ і ВС щодо зміцнення судової системи та захисту інтелектуальної власності, зокрема:

– обмін досвідом у сфері судочинства;

– співпраця з розбудови потенціалу судової системи;

– спільні дослідження з питань інтелектуальної власності;

– обмін інформацією про судові рішення;

– сприяння розвитку альтернативних способів вирішення спорів.

Також документ передбачає взаємодію у сфері розроблення та впровадження програми безперервної освіти суддів з питань інтелектуальної власності для суддівського корпусу України, а саме:

– підвищення можливості проведення безперервних освітніх програм з питань ІР-сфери;

– розвиток спроможностей і навичок суддів щодо ефективного вирішення спорів в ІР-сфері (більш оперативне врегулювання спорів, з рішеннями вищої якості та прогнозованості) відповідно до чинної нормативно-правової бази й з урахуванням національних стратегій в ІР-сфері, а також цілей і пріоритетів розвитку;

– надання можливостей новим суддям отримати початкове розуміння комплексної ІР-сфери, а досвідченим суддям – актуальну інформацію про нові акти законодавства та напрацювання в ІР-сфері.

На продовження теми щодо співпраці ВОІВ та ВС відбулася зустріч очільниці Судового інституту ВОІВ Мін Юн Джу (Min Eun Joo) і суддів судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ігоря Бенедисюка та Ірини Булгакової.

Як зазначив секретар профільної палати КГС ВС Ігор Бенедисюк, ураховуючи трансформацію законодавства та практики його застосування, виникнення нових категорій спорів і підходів у сфері інтелектуальної власності, суди надзвичайно зацікавлені в підвищенні кваліфікації як новопризначених суддів, так і суддів, які вже спеціалізуються на розгляді відповідної категорії спорів. Тому Верховний Суд планує активізувати процес навчання суддів, що спеціалізуються на розгляді ІP-спорів, із залученням міжнародних експертів.

За результатами зустрічі сторони обговорили подальші кроки співпраці у сфері судочинства з інтелектуальної власності та проведення спільних заходів: форумів, семінарів і тренінгів для суддів, які розглядають справи, пов’язані з інтелектуальною власністю.

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