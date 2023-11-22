Верховный Суд и Всемирная организация интеллектуальной собственности будут сотрудничать в ІР-сфере

Стороны подписали Меморандум об обмене опытом в сфере судопроизводства и сотрудничестве по развитию потенциала судебной системы.

Верховный Суд и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках международного сотрудничества подписали Меморандум о взаимопонимании судопроизводства в сфере интеллектуальной собственности для реализации преимуществ системы интеллектуальной собственности и в соответствии с соответствующими международными нормами и общепризнанными принципами, передает официальный сайт ВС.

Целью этого Меморандума является развитие сотрудничества и совместных мероприятий между ВОИС и ВС по укреплению судебной системы и защите интеллектуальной собственности, в частности:

– обмен опытом в сфере судопроизводства;

– сотрудничество по развитию потенциала судебной системы;

– совместные исследования по вопросам интеллектуальной собственности;

– обмен информацией о судебных решениях;

– содействие развитию альтернативных способов разрешения споров.

Также документ предусматривает взаимодействие в сфере разработки и внедрения программы непрерывного образования судей по вопросам интеллектуальной собственности для судейского корпуса Украины, а именно:

– повышение возможности проведения непрерывных образовательных программ по вопросам IP-сферы;

– развитие способностей и навыков судей по эффективному разрешению споров в IP-сфере (более оперативное урегулирование споров, с решениями высшего качества и прогнозируемости) в соответствии с действующей нормативно-правовой базой и с учетом национальных стратегий в IP-сфере, а также целей и приоритетов развития;

– предоставление возможностей новым судьям получить первоначальное понимание комплексной IP-сферы, а опытным судьям – актуальную информацию о новых актах законодательства и наработки в IP-сфере.

На продолжение темы сотрудничества ВОИС и ВС состоялась встреча главы Судебного института ВОИС Мин Юн Джу (Min Eun Joo) и судей судебной палаты для рассмотрения дел по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Игоря Бенедисюка и Ирины Булгаковой.

Как отметил секретарь профильной палаты КГС ВС Игорь Бенедисюк, учитывая трансформацию законодательства и практики его применения, возникновение новых категорий споров и подходов в сфере интеллектуальной собственности, суды чрезвычайно заинтересованы в повышении квалификации как новоназначенных судей, так и судей, уже специализирующихся на рассмотрении соответствующей категории споров. Поэтому Верховный Суд планирует активизировать процесс обучения судей, специализирующихся на рассмотрении IP-споров, с привлечением международных экспертов.

По результатам встречи стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества в сфере судопроизводства по интеллектуальной собственности и проведение совместных мероприятий: форумов, семинаров и тренингов для судей, рассматривающих дела, связанные с интеллектуальной собственностью.

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