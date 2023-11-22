Сервисный центр отказал гражданину в обмене водительского удостоверения советского образца: решение суда

Суд отметил, что истец является гражданином Украины, а Украина является участником Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Седьмой апелляционный административный суд на днях рассмотрел дело, связанное с отказом сервисного центра МВД обменять водительское удостоверение, выданное в одной из бывших советских республик, на водительское удостоверение современного образца без сдачи экзаменов.

Как отмечено в материалах дела, в декабре 2022 года в Региональный сервисный центр МВД в Хмельницкой области обратился местный житель Андрей П., который попросил осуществить обмен его водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, которое было выдано еще 10 октября 1981 года, на удостоверение нового образца без сдачи экзаменов.

Впрочем, в январе 2023 года Региональный сервисный центр отказал гражданину в обмене водительского удостоверения старого образца на новое удостоверение. В сервисном центре отметили, что водительское удостоверение гражданина является водительским удостоверением иностранного государства, следовательно, Андрею П. необходимо представить документы, подтверждающие факт получения им водительского удостоверения в 1981 году.

Дело в том, что водительское удостоверение категории С Андрея П. содержит опознавательный знак SU (международный код СССР). Соответствующее удостоверение он получил, когда проживал в 1970-1980-х годах в Латвийской ССР и учился в Рижском высшем военно-политическом училище.

Сервисный центр такое водительское удостоверение расценил как удостоверение иностранного государства.

В ответ Андрей П. обратился с иском в суд.

Хмельницкий окружной административный суд 23 августа частично удовлетворил иск Андрея П.

Суд признал противоправным бездействие сервисного центра по рассмотрению заявления Андрея П. об обмене удостоверения и обязал сервисный центр повторно рассмотреть заявление гражданина.

Теперь с решением суда не согласился уже сервисный центр и подал апелляционную жалобу.

Сервисный центр сослался на нормы действующей Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских прав, которая была утверждена в 2009 году.

Согласно с Инструкцией, если документы, которые необходимо предоставить для получения или обмена водительского удостоверения, были выданы компетентными органами иностранного государства и составлены на иностранном языке, они должны быть переведены на государственный язык и заверены в установленном порядке. Кроме того, для обмена водительского удостоверения, Андрей П. должен представить документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, что подтверждает факт выдачи такого водительского удостоверения и отсутствие сведений о лишении права на управления транспортными средствами или временном ограничении в этом праве.

Изучив позиции сторон, Седьмой апелляционный административный суд отметил, что 8 ноября 1968 года в городе Вена была принята Конвенция о дорожном движении, ратифицированная СССР в 1974 году.

Согласно подпункту "b" пункта 2 статьи 41 Конвенции о дорожном движении, (в редакции, действовавшей на момент выдачи истцу водительского удостоверения) «…договаривающиеся стороны будут признавать любое национальное удостоверение водителя, которое соответствует предписаниям Приложения 6 к настоящей Конвенции…».

После провозглашения независимости Украины, 12 сентября 1991 года Верховная Рада приняла закон «О правопреемстве Украины», согласно которому подтвердила обязательство по международным договорам, заключенным бывшей УССР до провозглашения независимости Украины. Следовательно, Украина является правопреемником прав и обязанностей по международным соглашениям СССР, не противоречащим Конституции Украины и интересам государства.

Таким образом, Украина подтвердила и свои обязательства по Венской Конвенции о дорожном движении.

Как отметил суд, Андрей П. в декабре 2022 года предоставил сервисному центру водительское удостоверение, которое отвечает требованиям Международной конвенции о дорожном движении 1968 года, поскольку оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную Конвенцией.

Суд отметил, что имеющееся водительское удостоверение Андрея П. на право управления транспортными средствами от 10 октября 1981 года не имеет срока действия, является действующим и предоставляет истцу право на управление транспортными средствами соответствующей категории.

Кроме того, Андрей П. является гражданином Украины и более 20 лет управляет транспортными средствами на основании водительского удостоверения от 10 октября 1981 года, которое является действующим и не отмененным. Факт получения им удостоверения подтверждается соответствующими первичными документами о прохождении обучения и сдаче экзаменов.

Следовательно, водительское удостоверение Андрея П., выданное ему в 1981 году, может быть обменено на новое без сдачи экзаменов.

Таким образом, 16 ноября 2023 года Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Регионального сервисного центра в Хмельницкой области без удовлетворения, а решение Хмельницкого окружного административного суда без изменений.

Детальнее с решением суда и мотивацией коллегии судей можно ознакомиться по ссылке.

Автор Вячеслав Хрипун

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