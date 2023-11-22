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  1. В Украине

В Украине увеличили предельный срок доставки товаров под процедурой совместного транзита

19:33, 22 ноября 2023
Из-за блокирования границы Украины Гостаможслужба увеличила предельный срок доставки до 60 дней.
В Украине увеличили предельный срок доставки товаров под процедурой совместного транзита
Источник фото: censor.net
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В связи с блокированием движения грузовых транспортных средств через таможенную границу Украины было принято решение увеличить предельный срок доставки товаров под процедурой совместного транзита в таможню назначения, - сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Служба поддержки по вопросам NCTS Гостаможслужбы инициировала обращение к странам-участницам Конвенции о процедуре совместного транзита с целью учета сложной ситуации на украинской границе. Это касается завершения процедур совместного транзита в Украине и возможного нарушения сроков доставки из-за объективных обстоятельств, не связанных с перевозчиками.

Согласно Дополнению I к Конвенции, если предъявление товаров таможне назначения произошло позже установленного таможней отправления срока, субъект процедуры считается соблюдающим срок, если он или перевозчик докажут таможне назначения, что задержка произошла не по их вине.

Для возможности установления таможней отправления более длительных сроков доставки товаров при помещении под процедуру совместного транзита, Гостаможслужбой был увеличен предельный срок доставки в таможню назначения. Сейчас срок предъявления товаров может составлять до 60 дней.

В случае возникновения проблем с предъявлением товаров под процедурой совместного транзита, компаниям рекомендуется обращаться в службы поддержки соответствующих стран и дополнительно информировать Службу поддержки по вопросам NCTS Гостаможслужбы.

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