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  1. В Україні

В Україні збільшили граничний термін доставки товарів під процедурою спільного транзиту

19:33, 22 листопада 2023
Через блокування кордону України Держмитслужба збільшила граничний термін доставки до 60 днів.
В Україні збільшили граничний термін доставки товарів під процедурою спільного транзиту
Джерело фото: censor.net
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У зв'язку з блокуванням руху вантажних транспортних засобів через митний кордон України було прийнято рішення збільшити граничний термін доставки товарів під процедурою спільного транзиту до митниці призначення, – повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Служба підтримки з питань NCTS Держмитслужби ініціювала звернення до країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту з метою врахування складної ситуації на українському кордоні. Це стосується завершення процедур спільного транзиту в Україні і можливого порушення термінів доставки через об'єктивні обставини, не пов'язані з перевізниками.

Згідно з Доповненням І до Конвенції, якщо пред'явлення товарів митниці призначення відбулося пізніше встановленого митницею відправлення терміну, суб'єкт процедури вважається таким, що дотримався терміну, якщо він чи перевізник доведуть митниці призначення, що затримка сталася не з їхньої вини.

Для можливості встановлення митницею відправлення триваліших термінів доставки товарів при поміщенні під процедуру спільного транзиту, Держмитслужбою було збільшено граничний термін доставки до митниці призначення. Зараз термін пред'явлення товарів може складати до 60 днів.

У випадку виникнення проблем з пред'явленням товарів під процедурою спільного транзиту, компаніям рекомендується звертатися до служб підтримки відповідних країн та додатково інформувати Службу підтримки з питань NCTS Держмитслужби.

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