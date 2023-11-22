Військова частина Чернігівщини відшкодувала державі 1,7 млн гривень із 37,1 млн гривень заподіяних збитків

Військова частина перерахувала 1,5 мільйона гривень готівкою, а 200 тисяч гривень – паливом та акамуляторами.

Джерело фото: Міністерство оборони України

У результаті проведення аудиту в одній з військових частин Чернігівської області виявлено завдання збитків державі в розмірі 37,1 мільйона гривень. Міністерство оборони повідомило про відшкодування частини від цієї суми посадовцями даної військової одиниці. З цієї суми 1,5 мільйона гривень було відшкодовано готівкою, а 200 тисяч гривень – майном у натуральній формі, яке представляло собою 3,1 тисячі літрів дизельного палива та 13 акумуляторів.

Отримані кошти були передані Міністерству оборони, а отримане майно було відображене в обліку військової частини та використане згідно призначення. Процедури відшкодування були здійснені відповідно до встановленої процедури.

В ході аудиту виявлено, що командир прийняв рішення про розбракування військового майна та його відправлення на переробку як металобрухт. Виявилося, що це майно могло б бути використане для відновлення пошкодженої військової техніки.

Після часткового відшкодування сума збитків, завданих цій військовій частині, складає 37,1 мільйона гривень. За результатами внутрішнього аудиту, матеріали передані до правоохоронних органів, де було зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах), та триває досудове слідство.

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