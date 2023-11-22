Воинская часть Черниговщины возместила государству 1,7 млн гривен из 37,1 млн гривен причиненных убытков

Воинская часть перечислила 1,5 миллиона гривен наличными, а 200 тысяч гривен - топливом и акамуляторами.

Источник фото: Министерство обороны Украины

В результате проведения аудита в одной из воинских частей Черниговской области выявлено нанесение ущерба государству в размере 37,1 миллиона гривен. Министерство обороны сообщило о возмещении части от этой суммы должностными лицами данной военной единицы. Из этой суммы 1,5 миллиона гривен было возмещено наличными, а 200 тысяч гривен - имуществом в натуральной форме, которое представляло собой 3,1 тысячи литров дизельного топлива и 13 аккумуляторов.

Полученные средства были переданы Министерству обороны, а полученное имущество было отражено в учете воинской части и использовано согласно назначению. Процедуры возмещения были осуществлены в соответствии с установленной процедурой.

В ходе аудита выявлено, что командир принял решение о разбраковке военного имущества и его отправке на переработку как металлолом. Оказалось, что это имущество могло бы быть использовано для восстановления поврежденной военной техники.

После частичного возмещения сумма убытков, причиненных этой воинской части, составляет 37,1 миллиона гривен. По результатам внутреннего аудита, материалы переданы в правоохранительные органы, где было зарегистрировано уголовное производство по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), и продолжается досудебное следствие.

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