В Германии будут судить мужчину, который в церкви занялся любовью со своей женой

Мужчину обвиняют в нарушении религиозных обрядов.

В Германии будут судить 39-летнего мужчину, который занялся любовью со своей женой в одной из церквей, передает aussiedlerbote.de.

Как пишет издание, пара занималась любовью на алтаре в деревенской церкви близ Розенхайма.

22 ноября в окружном суде Траунштайна начнется процесс по обвинению мужчины в нарушении религиозных обрядов. Согласно заявлению прокуратуры, он «совершил оскорбительное хулиганство в месте, предназначенном для отправления культа такой-то религиозной общины».

Отмечается, что осенью 2022 года мужчину арестовали за другое преступление. Когда полицейские конфисковали его мобильный телефон, они также обнаружили его «любовное видео» в деревенской церкви.

Издание утверждает, что его жена была осуждена за это преступление в порядке упрощенного судопроизводства.

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