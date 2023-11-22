У Німеччині судитимуть чоловіка, який у церкві зайнявся коханням зі своєю дружиною

Чоловіка звинувачують у порушенні релігійних обрядів.

У Німеччині судитимуть 39-річного чоловіка, котрий зайнявся любов'ю зі своєю дружиною в одній із церков, передає aussiedlerbote.de.

Як пише видання, пара займалася коханням на вівтарі у сільській церкві поблизу Розенхайма.

22 листопада в окружному суді Траунштайна розпочнеться процес за звинуваченням чоловіка у порушенні релігійних обрядів. Згідно із заявою прокуратури, він «вчинив образливе хуліганство у місці, призначеному для відправлення культу такої релігійної громади».

Зазначається, що восени 2022 року чоловіка заарештували за інший злочин. Коли поліцейські конфіскували його мобільний телефон, вони також виявили його «любовне відео» у сільській церкві.

Видання стверджує, що його дружину було засуджено за цей злочин у порядку спрощеного судочинства.

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