У Києві на спортивному майданчику повісився пенсіонер

Тіло пенсіонера знайшли зранку на столичному спортивному майданчику, поліція інкримінує самогубство.

Сьогодні вранці на спортивному майданчику у Києві біля Березняків було виявлено тіло пенсіонера, який повісився на дитячому майданчику. Попередньою причиною смерті є самогубство, – повідомили в поліції.

Повідомлення про виявлення тіла чоловіка надійшло о 7:45 годині ранку, після чого на місце події прибули співробітники Дніпровського управління поліції разом з судово-медичним експертом.

За даними поліції, внаслідок проведених досліджень, було встановлено, що чоловік, народжений 1952 року, покінчив із життям самотужки.

Тіло загиблого було направлене на медично-судову експертизу для остаточного визначення причини смерті. Наразі поліція продовжує розслідування цієї події, а відомості про подію та особу загиблого вивчаються детальніше.

Раніше у Дніпрі жінка з дитиною на руках вистрибнула з 12-го поверху.

До того ж, в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.

У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».

Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.

Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

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