В Киеве на спортивной площадке повесился пенсионер на спортивной площадке

Тело пенсионера нашли утром на столичной спортивной площадке, полиция инкриминирует самоубийство.

Сегодня утром на спортивной площадке в Киеве возле Березняков было обнаружено тело пенсионера, который повесился на детской площадке. Предварительной причиной смерти является самоубийство, - сообщили в полиции.

Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в 7:45 часов утра, после чего на место происшествия прибыли сотрудники Днепровского управления полиции вместе с судебно-медицинским экспертом.

По данным полиции, в результате проведенных исследований, было установлено, что мужчина, родившийся в 1952 году, покончил с жизнью самостоятельно.

Тело погибшего было направлено на медико-судебную экспертизу для окончательного определения причины смерти. Сейчас полиция продолжает расследование этого события, а сведения о происшествии и личности погибшего изучаются подробнее.

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