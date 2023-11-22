Может ли лицо с инвалидностью одновременно получать пенсию по потере кормильца и соцпомощь: ответ ПФ

В ПФ ответили на вопрос выплаты помощи для лица с инвалидностью с детства.

Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли лицо с инвалидностью с детства одновременно получать и пенсию по потере кормильца и социальную помощь. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

В ведомстве отметили, что лицо с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», может одновременно получать пенсию в связи с утратой кормильца, при наличии такого права.

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