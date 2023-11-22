Чи може особа з інвалідністю одночасно отримувати пенсію по втраті годувальника і соцдопомогу: відповідь ПФ

У ПФ відповіли на питання щодо виплат допомоги для особи з інвалідністю з дитинства.

Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua

Пенсійний фонд України пояснив, чи може особа з інвалідністю з дитинства одночасно отримувати і пенсію по втраті годувальника, і соціальну допомогу. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

У відомстві зазначили, що особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, за наявності такого права.

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