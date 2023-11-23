В Киеве откроется выставка елочных украшений разных эпох

В Музее истории города Киева пройдет выставка елочных украшений, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Источник фото: olevsk-gromada.gov.ua

Музей истории города Киева готовится к открытию выставки старинных елочных украшений "Киевская елка от XIX века до наших дней", которая начнет свою работу 23 ноября. В Музее будет воссоздана атмосфера рождественских праздников в разные эпохи. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Этой выставкой мы стремимся показать, какой долгий путь Украине пришлось пройти, чтобы отмечать Рождество вместе со всей Европой, с нашими друзьями и союзниками. Посетив "Киевскую елку", вы сможете совершить путешествие во времени и увидеть, как менялись традиции празднования Рождества сквозь годы. И хотя когда-то елки приходилось прятать в шкафы, но праздник всегда был с нами, а свет обязательно побеждал тьму", - отмечает генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова.

Экспозиция будет включать елочные украшения, которые будут представлять разные эпохи, начиная с середины XIX века и до 90-х годов ХХ века. Многие из них имеют уникальную историю и являются чрезвычайно интересными.

Кроме этого, на выставке будут представлены живописные и графические работы украинских художников, которые отразят зимний Киев. В рамках мероприятия будут проводиться экскурсии с ведущими научными сотрудниками музея и кураторами проекта, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.