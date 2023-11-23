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  1. В Україні

Укрпошта зможе випускати цифрові NFT-марки: Рада прийняла закон

12:23, 23 листопада 2023
Укрпошта планує випустити першу NFT-марка благодійною, щоб зібрати кошти на озброєння для ЗСУ.
Укрпошта зможе випускати цифрові NFT-марки: Рада прийняла закон
Джерело фото: Укрпошта
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Верховна Рада України прийняла закон про врегулювання випуску цифрової поштової марки. За законопроект №8280 у другому читанні та в цілому проголосували 251 депутат, утрималися – 14.

Закон встановлює нове поняття «цифрова поштова марка», що представляє собою віртуальний актив, що видаватиметься оператором поштового зв’язку та свідчить про майнові права на цифрове зображення поштової марки або похідного твору.

За новим законом, цифрова поштова марка вважатиметься витвором образотворчого мистецтва та не буде засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, які надає призначений оператор поштового зв’язку.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський зазначив: «в Україні скоро з'явиться марка в NFT-форматі. Наша мета – максимально діджиталізувати робочі процеси в «Укрпошті», запровадивши потужні нововведення. Безумовно, перша NFT-марка, яку ми випустимо, буде благодійною».

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